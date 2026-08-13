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Le Droit international

Emmanuelle Tourme-Jouannet

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L'arme des puissants ou le rempart des plus faibles Le droit international n'est pas un droit comme les autres : ses règles connaissent un développement exponentiel, désordonné, et proviennent de multiples lieux. Ce droit est un processus fondamental de régulation et de canalisation des violences internationales, un langage commun indispensable, une technique instrumentale au service des Etats et de tous les acteurs de la société internationale, une promesse de pacification. Mais il est aussi inscrit depuis son émergence moderne dans un monde profondément inégalitaire où il nourrit autant de violences qu'il permet d'en apaiser. Au-delà d'une technique juridique, il est, et a toujours été, la projection à l'échelle transnationale des valeurs et des intérêts des acteurs dominants de la société internationale tout en étant utilisé par les mouvements de résistance à cet ordre dominant. En présentant toutes les facettes du droit international, Emmanuelle Tourme-Jouannet nous montre qu'il n'est pas exempt d'ambivalence et éclaire ses évolutions les plus actuelles à l'aune de son histoire.

Par Emmanuelle Tourme-Jouannet
Chez Presses Universitaires de France

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Auteur

Emmanuelle Tourme-Jouannet

Editeur

Presses Universitaires de France

Genre

Que-sais-je ?

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Le Droit international

Emmanuelle Tourme-Jouannet

Paru le 13/08/2026

128 pages

Presses Universitaires de France

10,00 €

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