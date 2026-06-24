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Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Transhumanisme(s)

Jessica Lombard

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Qu'est-ce que le transhumanisme ?? Qualifié d' "illusion technophile" , voire de véritable "totalitarisme" , rarement un courant contemporain aura suscité autant de fascination pour ses promesses d'émancipation que de rejet face aux menaces d'aliénation qu'on lui prête. A la croisée de la philosophie de la technique et de l'anthropologie philo­sophique, cet ouvrage propose une approche phénoménologique du transhumanisme, permettant de dévoiler les modalités d'une époque où il n'est plus possible de penser l'humain indépendamment des médiations techniques qui le constituent. Ce travail s'inscrit ainsi dans la réflexion philosophique sur les rapports entre culture et technique, qui explore l'articulation entre les héritages humanistes structurant notre conception de l'humain, et la plasticité des imaginaires techniques contemporains. A partir d'une recontextualisation des différents mouvements transhumanistes, l'autrice examine l'anthropotechnie du corps (trans)humain aux prises avec les objets techniques, ainsi que la portée d'un devenir structuré par une forme d'optimisme technophile. En montrant comment le transhumanisme s'appuie sur des théories philosophiques préexistantes et s'inscrit dans un vaste débat sur l'activité et la condition humaines, cet ouvrage entend servir d'entrée nouvelle à la question de la technique elle-même, à partir des représentations et des récits par lesquels nos sociétés se donnent à penser l'humain.

Par Jessica Lombard
Chez Hermann

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Auteur

Jessica Lombard

Editeur

Hermann

Genre

Epistémologie

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Transhumanisme(s)

Jessica Lombard

Paru le 24/06/2026

322 pages

Hermann

25,00 €

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