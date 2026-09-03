A une époque où les marins, afin d'éviter les périls, ne naviguaient plus l'hiver, ils servaient dans les théâtres. Leur connaissance des noeuds, des bouts, des poulies, des élingues et leur habilité à manoeuvrer vite et en nombre dans un espace réduit faisait d'eux de parfaits machinistes. Ils sont à l'origine de nombreuses traditions et superstitions encore très vivaces dans ces lieux. A l'inverse, le théâtre est également entré dans la marine. Uniformes, hiérarchie, décors peints, objets symboliques et mise en scène lors des exercices font partie des similitudes que l'on retrouve. Dans Navire Amiral, le photographe français Stéphane Lavoué s'intéresse à ces deux mondes qui se rencontrent en silence. Détaché d'une écriture documentaire, Lavoué crée un récit fictionnel et visuel à partir d'une matière inaccessible pour la plupart des lecteurs. Des entrailles d'un sous-marin nucléaire, aux coulisses de la Comédie française, en passant par le pont du Charles de Gaulle, le photographe réussi à nous emmener dans une réalité parallèle, hors de tous repères et où la science-fiction, pourtant bien réelle, n'est pas très loin.