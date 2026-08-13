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L'insurrection de Varsovie 1944

PUF, Xxx

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La résistance polonaise et ses suites Le présent numéro de la revue contient le fruit d'un colloque de deux jours qui s'est tenu à la Bibliothèque Polonaise de Paris les 8 et 9 octobre 2024. Il était consacré à la commémoration de l'Insurrection de Varsovie presque jour pour jour quatre-vingts ans après la capitulation qui a marqué la fin de cet événement. Celui-ci est inscrit à jamais dans la mémoire collective de Polonais. L'Insurrection est souvent désignée symboliquement par le nom des "63 jours" . La présentation de ce chapitre tout à fait particulier de l'histoire de la capitale polonaise est accompagnée de textes mettant en lumière son contexte international. Non moins important est l'éclairage apporté à la situation qui a suivi la chute de l'insurrection : l' "après-Insurrection" vue du point de vue polonais surtout par le prisme des opinions postérieures et de la mémoire collective. Cette étude est complétée par une contribution consacrée à l'aspect français de la période finale de la guerre.

Par PUF, Xxx
Chez Presses Universitaires de France

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Auteur

PUF, Xxx

Editeur

Presses Universitaires de France

Genre

Histoire militaire

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L'insurrection de Varsovie 1944

PUF, Xxx

Paru le 13/08/2026

Presses Universitaires de France

25,00 €

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