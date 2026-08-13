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Mémo des animaux

Marlène Normand

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30 paires d'animaux marins ou terrestres, connus et moins connus, sélectionnés pour leur beauté et leurs caractéristiques remarquables. Dans ce Mémo, les enfants à partir de 4 ans découvrent des animaux de toutes sortes : papillon atlas, dendrobate fraise, quetzal resplendissant, poisson-clown, renard de Darwin... En jouant à retrouver les paires, l'enfant développe sa mémoire, son sens de l'observation et sa concentration, tout en apprenant à reconnaître une incroyable diversité d'espèces. Le coffret contient 60 cartes ainsi qu'un livret documentaire pour découvrir l'habitat, le mode de reproduction ou l'alimentation de chaque animal. Une première initiation au monde vivant, captivante et accessible.

Par Marlène Normand
Chez Nathan

|

Auteur

Marlène Normand

Editeur

Nathan

Genre

Livres-jeux

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Mémo des animaux

Marlène Normand

Paru le 13/08/2026

Nathan

12,90 €

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Scannez le code barre 9782095058814
9782095058814
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