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ECOS - Médecine du Sport

Annelise Dunas, Edouard Stavaux

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Conçu pour répondre aux nouvelles exigences des ECOS, ce livre d'ECOS de Médecine du Sport propose une approche transversale et résolument pratique des situations cliniques liées à l'activité physique, en mobilisant plusieurs spécialités pour préparer l'étudiant aux enjeux actuels de l'examen et de la pratique médicale. Cet ouvrage d'ECOS est dédié aux situations cliniques en lien avec l'activité physique et sportive, abordées de manière transversale et conforme aux exigences actuelles des ECOS. Il mobilise plusieurs spécialités clés afin de refléter la réalité des situations rencontrées en pratique et à l'examen : - Activité physique et sportive - Médecine physique et de réadaptation - Orthopédie - Rhumatologie - Neurologie - Endocrinologie-nutrition - Dermatologie - Cardiologie Les stations proposées explorent l'évaluation fonctionnelle, l'examen clinique, la prévention des risques, la prescription d'activité physique adaptée et la prise en charge des pathologies liées au sport. Chaque situation suit une structure standardisée avec consignes, grille d'évaluation et correction détaillée. L'ouvrage met également l'accent sur les compétences pratiques grâce à des supports vidéo accessibles par QR code, centrés sur les examens cliniques et certains gestes spécifiques. Pensé comme un outil à la fois pédagogique et stratégique, ECOS Sport permet à l'étudiant de maîtriser un champ transversal en pleine expansion tout en sécurisant des points essentiels aux ECOS

Par Annelise Dunas, Edouard Stavaux
Chez S. Editions

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Auteur

Annelise Dunas, Edouard Stavaux

Editeur

S. Editions

Genre

Spécialités médicales

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ECOS - Médecine du Sport

Annelise Dunas, Edouard Stavaux

Paru le 03/09/2026

160 pages

S. Editions

20,00 €

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