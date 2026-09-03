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Une nouvelle voie pour les femmes de pouvoir - Briser le plafond de verre intérieur

Edith Lassiat

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Et s'il était possible de conjuguer "mener" au féminin sans pour autant renoncer à sa vie de femme ? Dans un monde instable, traversé par les bouleversements technologiques et sociétaux, Edith Lassiat propose une traversée intérieure du pouvoir. A partir de son expérience auprès de dirigeantes et leaders d'influence, elle décrypte les mécanismes invisibles qui poussent les femmes à réussir " en armure ", souvent au prix d'un désalignement intime. L'ouvrage invite à déposer les codes hérités d'un leadership linéaire et compétitif pour faire émerger une puissance plus consciente, intuitive et incarnée. Entre récits de mentorat, réflexions stratégiques et éclairages contemporains (notamment sur l'IA), il esquisse les contours d'un nouveau paradigme : un leadership féminin souverain, qui conjugue exigence, présence et vérité intérieure.

Par Edith Lassiat
Chez Editions Diateino

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Auteur

Edith Lassiat

Editeur

Editions Diateino

Genre

Management

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Une nouvelle voie pour les femmes de pouvoir - Briser le plafond de verre intérieur

Edith Lassiat

Paru le 10/09/2026

300 pages

Editions Diateino

21,00 €

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Scannez le code barre 9782354568764
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