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La fusée

Lara Bryan, Caroline Attia

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Un premier documentaire à rabats pour découvrir le fonctionnement d'une fusée. Un livre documentaire illustré pour les tout-petits, avec de nombreux rabats à soulever et des découpes pour découvrir comment fonctionne une fusée et partir en mission dans l'espace. Les enfants pourront jeter un coup d'oeil à l'intérieur de la fusée pour voir le carburant s'y introduire, puis aider à la lancer dans l'espace. Des rabats ingénieux montrent ensuite comment certaines parties se détachent de la fusée au fur et à mesure que le carburant est consommé, et comment elle se met en position d'amarrage lorsqu'elle atteint la Station Spatiale Internationale. Les enfants adoreront soulever les rabats pour découvrir l'intérieur de la capsule, du centre de contrôle et de la Station Spatiale Internationale afin de comprendre comment tout fonctionne, avant d'ouvrir des parachutes pour aider les astronautes à revenir sur Terre. dès 3 ans

Par Lara Bryan, Caroline Attia
Chez Usborne

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Auteur

Lara Bryan, Caroline Attia

Editeur

Usborne

Genre

Livres rabats, tirettes

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La fusée

Lara Bryan, Caroline Attia trad. Véronique Duran

Paru le 13/08/2026

14 pages

Usborne

9,95 €

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Scannez le code barre 9781806073887
9781806073887
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