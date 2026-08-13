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Les fées de cristal

Fiona Watt, Anastasiya Kanavaliuk

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Découvre l'univers magique de J'habille mes amies ! Bienvenue dans un royaume magique où les fées illuminent le ciel avec des pierres précieuses scintillantes, saupoudrent des cristaux pour créer des flocons de neige étincelants, explorent une grotte de cristal et partent à la recherche de trésors brillants échoués sur la plage. Les enfants passeront des heures à habiller les princesses et à donner vie aux scènes pleines de magie grâce à plus de 200 autocollants, dont de nombreux brillants. - La collection d'autocollants numéro 1 , adorée des enfants - Plus de 200 autocollants dans chaque livre, dont de nombreux brillants - 12 scènes à compléter et personnaliser - Des pages d'autocollants détachables pour une utilisation pratique - Développe la créativité , la concentration et la motricité fine - Des heures de divertissement sans écran - Idéal pour les enfants dès 5 ans - Plus de 50 titres à découvrir

Par Fiona Watt, Anastasiya Kanavaliuk
Chez Usborne

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Auteur

Fiona Watt, Anastasiya Kanavaliuk

Editeur

Usborne

Genre

Coloriage, gommettes et autoco

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Les fées de cristal

Fiona Watt, Anastasiya Kanavaliuk

Paru le 13/08/2026

34 pages

Usborne

7,95 €

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Scannez le code barre 9781806071401
9781806071401
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