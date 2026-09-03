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#Essais

Ainsi pensait Michel Foucault

Didier Fassin

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L'oeuvre de Michel Foucault jouit d'un rayonnement international et son influence n'a cessé de s'étendre dans de multiples disciplines et des domaines variés. Plus encore que ses concepts, tels que la biopolitique, la gouvernementalité, les problématisations, les régimes de vérité ou les techniques de soi, c'est le mouvement de sa pensée, son questionnement des évidences et sa démarche critique qui ont inspiré des générations de chercheuses et de chercheurs, y compris pour prospecter des territoires qu'il n'avait pas parcourus. Reprenant le cycle de conférences qu'il a donné au Collège de France à l'occasion du centième anniversaire de la naissance du philosophe, Didier Fassin examine cette oeuvre riche, multiforme, qui n'est exempte ni d'obscurités ni de contradictions, mais qui ne cesse de mettre à l'épreuve ce que nous croyons savoir. De la folie à la prison, du pouvoir au sujet, de la confession chrétienne à la répression de la sexualité, de l'affirmation d'une guerre des races à l'annonce de la fin de l'homme, il en analyse les grands thèmes, s'attachant également à saisir l'engagement tardif mais résolu de Michel Foucault dans des luttes collectives et son expérimentation audacieuse d'un reportage d'idées. Ni exégèse de l'oeuvre ni hagiographie de l'auteur, le livre explore cette pensée libre sans en éluder les points aveugles et les débats qu'ils ont suscités. Il en montre l'actualité dans les sciences sociales et les humanités et la pertinence pour appréhender les bouleversements du monde contemporain.

Par Didier Fassin
Chez La Découverte

|

Auteur

Didier Fassin

Editeur

La Découverte

Genre

Sociologie

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Ainsi pensait Michel Foucault

Didier Fassin

Paru le 03/09/2026

326 pages

La Découverte

22,00 €

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