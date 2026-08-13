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Les dinosaures

Gareth Williams, Kristie Pickersgill

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Un livre magnétique sur le thème des dinosaures avec 10 aimants à placer. Un livre magnétique avec 5 scènes préhistoriques à animer grâce à 10 aimants de dinosaures à placer, comme un T-Rex, un vélociraptor, un stégosaure, un ptérodactyle, un tricératops et bien plus encore. Les enfants adoreront placer et déplacer les aimants sur les paysages préhistoriques pour aider les dinosaures à explorer le désert, traverser un marécage, et créer leur propre histoire, avant de les ranger dans la couverture et de tout recommencer ! dès 3 ans

Par Gareth Williams, Kristie Pickersgill
Chez Usborne

|

Auteur

Gareth Williams, Kristie Pickersgill

Editeur

Usborne

Genre

Livres-jeux

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Les dinosaures

Gareth Williams, Kristie Pickersgill

Paru le 13/08/2026

10 pages

Usborne

9,95 €

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Scannez le code barre 9781806071333
9781806071333
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