Un livre magnétique sur le thème des dinosaures avec 10 aimants à placer. Un livre magnétique avec 5 scènes préhistoriques à animer grâce à 10 aimants de dinosaures à placer, comme un T-Rex, un vélociraptor, un stégosaure, un ptérodactyle, un tricératops et bien plus encore. Les enfants adoreront placer et déplacer les aimants sur les paysages préhistoriques pour aider les dinosaures à explorer le désert, traverser un marécage, et créer leur propre histoire, avant de les ranger dans la couverture et de tout recommencer ! dès 3 ans