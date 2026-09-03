Petit écureuil fête l'automne !

Un magnifique album autour de l'arrivée de l'automne et l'organisation d'une grande fête avec les animaux de la forêt, avec de nombreux détails à découvrir sous les volets à soulever ! Il fait froid ce matin ! Petit Ecureuil a enfilé son bonnet et son écharpe : l'automne est arrivé ! Il est temps d'organiser le grand festin de la saison. Tous les amis de la forêt vont participer. Il faut collecter les provisions, ramasser des brindilles, tricoter des écharpes... Tout le monde est bien occupé ! Un album cartonné plein de douceur pour préparer l'automne, avec des volets à soulever !