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Petit écureuil fête l'automne !

Amy Adele

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Un magnifique album autour de l'arrivée de l'automne et l'organisation d'une grande fête avec les animaux de la forêt, avec de nombreux détails à découvrir sous les volets à soulever ! Il fait froid ce matin ! Petit Ecureuil a enfilé son bonnet et son écharpe : l'automne est arrivé ! Il est temps d'organiser le grand festin de la saison. Tous les amis de la forêt vont participer. Il faut collecter les provisions, ramasser des brindilles, tricoter des écharpes... Tout le monde est bien occupé ! Un album cartonné plein de douceur pour préparer l'automne, avec des volets à soulever !

Par Amy Adele
Chez Editions Gründ

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Auteur

Amy Adele

Editeur

Editions Gründ

Genre

Albums 3 ans et +

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Petit écureuil fête l'automne !

Amy Adele

Paru le 03/09/2026

16 pages

Editions Gründ

12,95 €

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Scannez le code barre 9782324038389
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