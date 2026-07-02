Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

(Appellations) d’Origines Contrôlées

Kilien Stengel

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
De l'Alsace au Morvan génétiques, Marseille, Paris et sa couronne périphérique... Ce récit tisse une géographie intime où les racines familiales deviennent matière à mémoire et à désir. A travers une exploration des héritages épicuriens, le narrateur interroge l'amour, la sensibilité et ce que nous recevons de ceux qui nous précèdent, en faisant du goût, de la cuisine et du vin de véritables langages. Des figures rurales alsaciennes et morvandelles émergent un monde de savoir-faire agricoles et artisanaux, profondément ancrés dans leurs terroirs. Travail de la terre, vigne, gestes conviviaux et vie communautaire composent une culture vivante entre générations. L'ouvrage célèbre ainsi la transmission des origines et des fondements de valeurs, là où la généalogie permet de contrôler sa propre identité.

Par Kilien Stengel
Chez Editions L'Harmattan

|

Auteur

Kilien Stengel

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur (Appellations) d’Origines Contrôlées par Kilien Stengel

Commenter ce livre

 

(Appellations) d’Origines Contrôlées

Kilien Stengel

Paru le 02/07/2026

114 pages

Editions L'Harmattan

13,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782336631653
9782336631653
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Radio France : une rentrée mouvementée pour France Culture et France Inter À deux heures de la librairie la plus proche, elle achète 146 livres en une journée Étienne Klein écarté de France Culture après le retrait de son doctorat Hachette en deuil après le décès de sa directrice des droits jeunesse
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.