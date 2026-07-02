(Appellations) d’Origines Contrôlées

De l'Alsace au Morvan génétiques, Marseille, Paris et sa couronne périphérique... Ce récit tisse une géographie intime où les racines familiales deviennent matière à mémoire et à désir. A travers une exploration des héritages épicuriens, le narrateur interroge l'amour, la sensibilité et ce que nous recevons de ceux qui nous précèdent, en faisant du goût, de la cuisine et du vin de véritables langages. Des figures rurales alsaciennes et morvandelles émergent un monde de savoir-faire agricoles et artisanaux, profondément ancrés dans leurs terroirs. Travail de la terre, vigne, gestes conviviaux et vie communautaire composent une culture vivante entre générations. L'ouvrage célèbre ainsi la transmission des origines et des fondements de valeurs, là où la généalogie permet de contrôler sa propre identité.