Un livre de coloriage enchanté avec deux crayons métalliques or et argent pour plus de magie. Bienvenue dans la Forêt enchantée ! Rencontre un groupe de fées et de créatures de la forêt et donne vie à leur univers en rajoutant des couleurs. Utilise tes propres crayons, ainsi que les crayons métalliques doré et argenté inclus dans la couverture pour ajouter une touche de magie aux scènes. Il y a également de la place pour imaginer et dessiner des détails supplémentaires, et des éléments magiques à repérer sur chaque page. dès 6 ans