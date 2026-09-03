Mes premiers airs du carnaval des animaux

Ecoute tes premiers airs de l'oeuvre célèbre de Saint-Saëns, le Carnaval des animaux, à l'infini grâce à sa prise USB-C ! UN LIVRE SONORE SANS PILES ET RECHARGEABLE EN USB-C Avec ses 7 puces sonores musicales, ce recueil est unique et se recharge grâce à un câble USB-C, sans piles pour écouter " à l'infini " le " Carnaval des animaux " de Camille Saint-Saëns. Au fil des sept planches illustrées et grâce à plus de 200 secondes de musique, on retrouve au fil des pages, les airs incontournables de cette grande oeuvre, enregistrés spécialement pour ce livre sonore : " Poules et coqs " ; L'éléphant " ; " Les fossiles " ; " La volière " ; L'aquarium " ; " Le cygne " et " La finale ". Une expérience encore plus riche, pratique et durable à offrir aux enfants ! Plus de piles ! ? A CHARGER AVEC UN CABLE USB-C (câble non fourni). Bouton On/Off Volume réglable 7 puces sonores 7 chansons Dès 1 an (pages épaisses et coins arrondis) Un livre écologique et durable ! Dans la même collection en USB-C : Mes premières comptines, Mes premières chansons du Nord, Mes premiers airs de Mozart, Mes premiers airs de magie et de sorcières, Mes drôles de comptines d'animaux, Mes premiers airs de ballets, Mes premières chansons de Noël, Mes premières chansons en hiver.