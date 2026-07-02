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Fernand Pouillon, le gardien de la pierre

Mohamed Nadir Sebki

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Cet ouvrage interroge l'oeuvre de Fernand Pouillon à partir d'une question centrale : pourquoi certaines architectures traversent-elles le temps quand d'autres s'effacent ? Loin d'un hommage ou d'une monographie descriptive, il analyse la pérennité comme un fait architectural, social et éthique. L'étude de ses réalisations en France et en Algérie met en lumière une pratique du projet fondée sur l'ancrage au lieu, la rigueur constructive et la responsabilité envers l'habitant. A distance du modernisme standardisé et de l'architecture-spectacle, Pouillon développe une modernité enracinée, où bâtir devient un acte moral autant que technique. Ce livre montre que la pérennité ne se réduit pas à la matière, mais engage la mémoire, les usages et la transmission. A l'heure des crises contemporaines, l'oeuvre de Pouillon rappelle que l'architecture ne dure que si elle demeure habitée et signifiante.

Par Mohamed Nadir Sebki
Chez Editions L'Harmattan

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Auteur

Mohamed Nadir Sebki

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Architectes

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Fernand Pouillon, le gardien de la pierre

Mohamed Nadir Sebki

Paru le 02/07/2026

188 pages

Editions L'Harmattan

21,00 €

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Scannez le code barre 9782336629674
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