Mes premiers airs de Mozart

Ecoute tes premiers airs du célèbre compositeur Mozart à l'infini grâce à son port USB-C ! UN LIVRE SONORE SANS PILES ET RECHARGEABLE EN USB-C Avec ses 7 puces sonores musicales, ce recueil, est unique et se recharge grâce à un câble USB-C, sans piles pour écouter Mozart " à l'infini ". On retrouve au fil des pages les airs incontournables du grand musicien, enregistrés spécialement pour ce livre sonore : " Les noces de Figaro " ; " L'alphabet " ; " La marche turque " ; " Ah, vous dirais-je maman " ; " L'air des clochettes " ; " Petite sonate facile " ; " Une petite musique de nuit ". Une expérience encore plus riche, pratique et durable à offrir aux enfants ! Plus de piles ! ? A CHARGER AVEC UN CABLE USB-C (câble non fourni). Bouton On/Off Volume réglable 7 puces sonores 7 chansons Dès 1 an (pages épaisses et coins arrondis) Un livre écologique et durable ! Dans la même collection en USB-C : Mes premières comptines, Le carnaval des animaux, Mes premières chansons du Nord, Mes premiers airs de magie et de sorcières, Mes drôles de comptines d'animaux, Mes premiers airs de ballets, Mes premières chansons de Noël, Mes premières chansons en hiver. A écouter sans modération