Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Album jeunesse

Mes premiers airs de Mozart

Séverine Cordier, Emilie Collet

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Ecoute tes premiers airs du célèbre compositeur Mozart à l'infini grâce à son port USB-C ! UN LIVRE SONORE SANS PILES ET RECHARGEABLE EN USB-C Avec ses 7 puces sonores musicales, ce recueil, est unique et se recharge grâce à un câble USB-C, sans piles pour écouter Mozart " à l'infini ". On retrouve au fil des pages les airs incontournables du grand musicien, enregistrés spécialement pour ce livre sonore : " Les noces de Figaro " ; " L'alphabet " ; " La marche turque " ; " Ah, vous dirais-je maman " ; " L'air des clochettes " ; " Petite sonate facile " ; " Une petite musique de nuit ". Une expérience encore plus riche, pratique et durable à offrir aux enfants ! Plus de piles ! ? A CHARGER AVEC UN CABLE USB-C (câble non fourni). Bouton On/Off Volume réglable 7 puces sonores 7 chansons Dès 1 an (pages épaisses et coins arrondis) Un livre écologique et durable ! Dans la même collection en USB-C : Mes premières comptines, Le carnaval des animaux, Mes premières chansons du Nord, Mes premiers airs de magie et de sorcières, Mes drôles de comptines d'animaux, Mes premiers airs de ballets, Mes premières chansons de Noël, Mes premières chansons en hiver. A écouter sans modération

Par Séverine Cordier, Emilie Collet
Chez Editions Gründ

|

Auteur

Séverine Cordier, Emilie Collet

Editeur

Editions Gründ

Genre

Livres sonores

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Mes premiers airs de Mozart par Séverine Cordier, Emilie Collet

Commenter ce livre

 

Mes premiers airs de Mozart

Séverine Cordier, Emilie Collet

Paru le 03/09/2026

14 pages

Editions Gründ

12,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782324038150
9782324038150
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

200 kilos de cocaïne, Frédéric Beigbeder et le sens des affaires La Grande Librairie : Amélie Nothomb inaugure la rentrée littéraire Meilleures ventes : le marché décroche, McFadden tient bon Rentrée littéraire : les 10 coups de coeur de France Inter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.