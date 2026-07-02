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La crise du mariage chrétien dans l'archidiocèse de Douala (Cameroun)

Emilienne Ngo Ndjen

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Séparations, divorces, unions libres, polygamie : le mariage chrétien traverse une crise profonde. Dans l'archidiocèse de Douala, coeur économique du Cameroun, cette réalité interpelle avec acuité. A partir d'une enquête sociologique rigoureuse, cet ouvrage pose un diagnostic sans complaisance : la fragilité des unions tient moins à une défection de la foi qu'à une préparation insuffisante et à un accompagnement post-matrimonial défaillant. Les causes sont multiples - culturelles, économiques, pastorales - mais une conviction émerge : on ne s'improvise pas époux chrétien. Puisant aux sources scripturaires et magistérielles - de Léon XIII à François, en passant par Vatican II et le SCEAM -, l'étude montre comment cet héritage éclaire les défis actuels. Mais l'originalité de l'ouvrage est ailleurs : il propose un itinéraire de formation à l'amour destiné aux formateurs eux-mêmes. Car c'est là le coeur de la thèse défendue : pour préparer les couples à vivre un amour véritable, encore faut-il former ceux qui les accompagnent. Un livre pour tous ceux qui croient que le mariage chrétien demeure une vocation féconde. Une invitation à repenser l'accompagnement des familles, ces "Eglises domestiques" premières dans la transmission de la foi.

Par Emilienne Ngo Ndjen
Chez Editions L'Harmattan

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Auteur

Emilienne Ngo Ndjen

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Vie chrétienne

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La crise du mariage chrétien dans l'archidiocèse de Douala (Cameroun)

Emilienne Ngo Ndjen

Paru le 02/07/2026

278 pages

Editions L'Harmattan

29,00 €

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