Réussir son stage aide-soignant en psychiatrie et santé mentale - IFAS

Un petit livre qui tient dans la poche pour réussir ses stages ! Toutes les connaissances pour valider son stage en service de psychiatrie et santé mentale ! Retrouvez dans ce petit livre synthétique toutes les spécificités de ce stage incontournable dans le cursus aide-soignant. Véritable outil pratique pensé pour aider l'élève aide-soignant sur le terrain, il aborde toutes les thématiques essentielles à la réussite du stage sous forme de fiches synthétiques : - les clés pour aborder sereinement le stage avec des informations sur le déroulé du stage et le rôle de chaque professionnel encadrant ; - un rappel sur les prérequis théoriques à assimiler avant l'arrivée en stage (projets de soins, principaux symptômes, gestion des émotions, spécificités de la prise en soins en psychiatrie, etc.) ; - les pathologies les plus courantes et les situations à risque (crise suicidaire, délires, psychoses, addictions, épisodes dépressifs, torubels anxieux, etc.) ; - les principaux médicaments, avec les précautions et les effets indésirables à repérer en tant qu'AS ; - les procédures, soins et surveillances de l'aide-soignant. Chaque fiche détaille pas-à-pas le rôle de l'aide-soignant dans chaque situation pour aider l'élève AS à mieux préparer, comprendre et réussir son stage en services de médecine ou de réanimation, en chirurgie ou aux urgences !