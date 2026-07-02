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Montagnes rêvées, montagnes vécues

Pierre Champollion

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Niçois d'origine, bercé par les Ecrins, Pierre Champollion est un véritable "enfant de la montagne" . Il a gravi à ski et/ou à pied bien des sommets des Alpes occidentales. Il s'est même frotté à des montagnes plus lointaines : Arctique, Rocheuses, Ararat, notamment. Non content d'être amoureux de "ses" montagnes, il a amené ses proches à les aimer. Ayant mis la montagne au coeur de sa vie professionnelle, il a travaillé à l'orientation, la formation et l'insertion des jeunes montagnard(e)s. Comme chercheur, il a scruté les relations qui se sont tissées entre éducation et montagnes. L'auteur s'est ainsi profondément acculturé à la "territorialité montagnarde" qui est devenue sa vraie territorialité, sa territorialité d'élection. Dans cette seconde édition de Montagnes rêvées, montagnes vécues, grandement augmentée et largement remodelée, il se penche encore plus, à partir de son parcours personnel, sur les évolutions de son rapport à la montagne qu'il nous livre avec humour dans une analyse subjective réflexive sans fard. Une postface originale, signée par la préfacière de la première édition, Anne Rouanet, couronne ce bien beau livre.

Par Pierre Champollion
Chez Editions L'Harmattan

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Auteur

Pierre Champollion

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Récits de voyage

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Montagnes rêvées, montagnes vécues

Pierre Champollion

Paru le 02/07/2026

330 pages

Editions L'Harmattan

35,00 €

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