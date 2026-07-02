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#Essais

Nutrition infantile, un défi au Sahel

Karamoko Sacko

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Dans un monde saturé de crises, il est facile d'oublier que derrière chaque pourcentage de malnutrition se cache une vie fragile, un enfant vulnérable. Ce livre est un voyage, pas seulement à travers les terres du sahel, mais dans les profondeurs d'un défi silencieux : nourrir l'enfance là où la vie même peine à se frayer un chemin. Le premier chapitre plante le décor géographique, politique et économique du Sahel. Puis, dans les autres chapitres, l'auteur présente les besoins nutritionnels spécifiques des enfants, les conséquences de la dénutrition sur leur développement et l'analyse des causes profondes de l'insécurité alimentaire. Il explore les liens entre pauvreté, insécurité alimentaire et nutrition infantile, diagnostique les insuffisances des systèmes de santé. L'auteur parle des politiques nationales et de leur application concrète sur le terrain, de l'importance de l'autonomisation des mères et de leur impact positif sur la santé des enfants. Il partage des nouvelles approches technologiques (applications mobiles, suivi digital, biofortification) pour améliorer la nutrition. A travers ces pages, l'auteur dresse un portrait honnête, cru parfois, mais toujours habité par l'espoir, car les solutions existent par une coopération régionale, un engagement des acteurs locaux, internationaux et une implication des communautés.

Par Karamoko Sacko
Chez Editions L'Harmattan

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Auteur

Karamoko Sacko

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Travail social

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Nutrition infantile, un défi au Sahel

Karamoko Sacko

Paru le 02/07/2026

134 pages

Editions L'Harmattan

15,00 €

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Scannez le code barre 9782336620848
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