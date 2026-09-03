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Prendre les séries au sérieux ?

Sandra Laugier

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Buffy, The L Word, Game of Thrones, The Handmaid's Tale, The Crown, Succession, Lupin, La Fièvre ... Qu'elles soient récentes ou devenues cultes, les séries télévisées constituent l'un des derniers espaces culturels massivement partagés où les valeurs de démocratie, d'égalité, de justice sont encore pour un temps préservées, défendues, exprimées, visibles. Or cette puissance s'accompagne d'une hostilité croissante : les séries sont accusées par les critiques réactionnaires d'être le laboratoire du " wokisme ", dénoncées par d'autres comme des produits aliénants de l'industrie du streaming. A rebours de ces visions, que Sandra Laugier analyse comme révélatrices d'un malaise plus profond face à la culture populaire, cet essai propose de considérer que, loin de nous priver d'un temps précieux, les séries éveillent des formes d'empathie, d'attention et de discernement qui sont au coeur de la vie démocratique.

Par Sandra Laugier
Chez Centre National de la Recherche Scientifique

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Auteur

Sandra Laugier

Editeur

Centre National de la Recherche Scientifique

Genre

Ouvrages généraux

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Prendre les séries au sérieux ?

Sandra Laugier

Paru le 10/09/2026

64 pages

Centre National de la Recherche Scientifique

11,00 €

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Scannez le code barre 9782271160485
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