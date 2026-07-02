Les finances publiques

Cet ouvrage a une vocation pédagogique : il vise à offrir une compréhension claire, structurée et accessible du droit budgétaire et de la comptabilité publique au Mali, en tenant compte des évolutions contemporaines des finances publiques. Il présente de manière progressive les notions fondamentales, les principes budgétaires, la procédure budgétaire, l'exécution du budget ainsi que les mécanismes de contrôle, tout en mettant en lumière les transformations liées au budget-programme et aux exigences accrues de transparence et de responsabilité. Conçu comme un outil d'apprentissage et de référence, ce livre s'adresse prioritairement aux étudiants, aux candidats aux concours administratifs, ainsi qu'aux praticiens et décideurs publics désireux de mieux comprendre les fondements et les enjeux actuels des finances publiques maliennes dans un contexte marqué par des contraintes importantes.