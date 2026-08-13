Le territoire

Les crises récentes (climatiques, géopolitiques, financières, démographiques ou sanitaires) exigent une remise en cause radicale du modèle de développement productiviste, croissantiste et extractiviste dominant. Des géographes, des économistes et des sociologues venus d'Amérique du Nord et du Sud, d'Europe et d'Afrique s'interrogent ici sur les perspectives d'analyse et d'action face aux défis contemporains. Trois axes majeurs se dégagent. D'abord, répondre à l'impératif de reterritorialisation du développement, en encastrant les dynamiques économiques sectorielles dans les territoires d'appartenance des acteurs et des citoyens, et ce à diverses échelles. Ensuite, révéler et mettre en oeuvre des ressources durables dans le respect des milieux naturels. Enfin, prendre en considération les valeurs non marchandes autour d'une éthique favorisant la mise en commun et le bien-être collectif. Il ne s'agit donc plus de soumettre les territoires à leur seule performance marchande, mais de donner la priorité aux milieux de vie, à la valeur d'usage et au vivre-ensemble. Tels sont les trois apports économique, social et géographique d'une approche territoriale subversive du développement.