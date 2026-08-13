Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Dagobert, culotté, mais à l'envers Des livres à la folie (pas douce) Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Le territoire

Juan-Luis Klein, Bernard Pecqueur, Youssef Sadik

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Les crises récentes (climatiques, géopolitiques, financières, démographiques ou sanitaires) exigent une remise en cause radicale du modèle de développement productiviste, croissantiste et extractiviste dominant. Des géographes, des économistes et des sociologues venus d'Amérique du Nord et du Sud, d'Europe et d'Afrique s'interrogent ici sur les perspectives d'analyse et d'action face aux défis contemporains. Trois axes majeurs se dégagent. D'abord, répondre à l'impératif de reterritorialisation du développement, en encastrant les dynamiques économiques sectorielles dans les territoires d'appartenance des acteurs et des citoyens, et ce à diverses échelles. Ensuite, révéler et mettre en oeuvre des ressources durables dans le respect des milieux naturels. Enfin, prendre en considération les valeurs non marchandes autour d'une éthique favorisant la mise en commun et le bien-être collectif. Il ne s'agit donc plus de soumettre les territoires à leur seule performance marchande, mais de donner la priorité aux milieux de vie, à la valeur d'usage et au vivre-ensemble. Tels sont les trois apports économique, social et géographique d'une approche territoriale subversive du développement.

Par Juan-Luis Klein, Bernard Pecqueur, Youssef Sadik
Chez PU Rennes

|

Auteur

Juan-Luis Klein, Bernard Pecqueur, Youssef Sadik

Editeur

PU Rennes

Genre

Géograhie urbaine

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le territoire par Juan-Luis Klein, Bernard Pecqueur, Youssef Sadik

Commenter ce livre

 

Le territoire

Juan-Luis Klein, Bernard Pecqueur, Youssef Sadik

Paru le 13/08/2026

PU Rennes

25,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791041305698
9791041305698
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Juillettistes et Aoûtiens : six livres abandonnés sur une aire d’autoroute Livres brûlés, vitrines brisées : librairies et bibliothèques sous pression en France Fabien Clauw, le romancier maritime aux 250 000 lecteurs, est mort Les dirigeants de Louis Hachette Group payés l'équivalent de 67 Smic par an
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.