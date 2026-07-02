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#Roman francophone

Les choses qui restent

Rodolphe Vallee

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Dans une ville vaste et indifférente, les silences s'installent là où l'autre a disparu. Les choses qui restent explore ce moment suspendu où l'absence devient une présence. A travers une écriture sobre et incisive, ce recueil suit une trajectoire intime, de la nostalgie à la chute, des failles intérieures à une forme fragile de résilience. Chaque poème agit comme une trace, un fragment de ce qui subsiste lorsque tout semble s'effondrer. Entre lucidité et intensité émotionnelle, ces textes refusent la consolation facile. Ils interrogent la douleur, la solitude, et la manière dont l'identité se reconstruit dans l'épreuve. Mais dans les fissures du réel surgit aussi une lumière discrète. Une invitation à regarder autrement, à accepter ce qui brûle encore, et à découvrir, dans les décombres, ce qui permet de rester vivant.

Par Rodolphe Vallee
Chez Editions L'Harmattan

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Auteur

Rodolphe Vallee

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Poésie

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Les choses qui restent

Rodolphe Vallee

Paru le 02/07/2026

80 pages

Editions L'Harmattan

12,00 €

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Scannez le code barre 9782336619224
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