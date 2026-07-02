Dans une ville vaste et indifférente, les silences s'installent là où l'autre a disparu. Les choses qui restent explore ce moment suspendu où l'absence devient une présence. A travers une écriture sobre et incisive, ce recueil suit une trajectoire intime, de la nostalgie à la chute, des failles intérieures à une forme fragile de résilience. Chaque poème agit comme une trace, un fragment de ce qui subsiste lorsque tout semble s'effondrer. Entre lucidité et intensité émotionnelle, ces textes refusent la consolation facile. Ils interrogent la douleur, la solitude, et la manière dont l'identité se reconstruit dans l'épreuve. Mais dans les fissures du réel surgit aussi une lumière discrète. Une invitation à regarder autrement, à accepter ce qui brûle encore, et à découvrir, dans les décombres, ce qui permet de rester vivant.