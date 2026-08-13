Former les enseignants du premier degré en France et en Roumanie

Les débats sur la formation des enseignants du premier degré dépassent l'échelle internationale et européenne. La question très politique de la formation initiale des enseignants se trouve ici analysée en France et en Roumanie. Centré sur la comparaison des structures publiques françaises et roumaines, l'ouvrage analyse d'un point de vue historique l'évolution de la formation initiale des enseignants et la transition des écoles normales aux IUFM et aux Collèges universitaires des instituteurs. De 1989 à 2005, les institutions chargées de la formation initiale des enseignants du premier degré évoluent différemment. Or, leur création a été réalisée, dans un contexte de pénurie d'enseignants, afin d'assurer une formation totalement universitaire et plus professionnelle, ayant la même ambition dans les deux systèmes : la revalorisation urgente de la fonction enseignante. En explorant des sources multiples et originales, l'approche franco-roumaine inédite menée ici permet de mettre en avant le poids de l'héritage dans le processus théorique et pratique de construction ou de réforme de la formation initiale des enseignants du premier degré. Dans les deux pays, ce processus se déploie entre rupture, adaptation et surtout continuité.