Amour, divorce et les enfants

Pourquoi aime-t-on ? Pourquoi se sépare-t-on ? Pourquoi cela fait-il si mal ? Dans ce livre bouleversant et éclairant, l'auteur explore enfin, simplement et profondément, ce que personne ne nous apprend : comment aimer, comment communiquer, comment éviter de détruire l'autre... et comment se séparer sans se déchirer. A travers des histoires fondatrices, la psychologie, les neurosciences, le droit et des années d'expérience auprès de couples et d'enfants, il montre que l'amour n'obéit à aucune loi, mais qu'il possède des mécanismes que chacun peut comprendre. Un livre essentiel pour comprendre ses émotions, protéger ses enfants lors d'une rupture, sortir de la haine, reconstruire sa vie, et remettre la bienveillance au coeur de nos relations. Un guide lucide, humain et réconfortant pour tous ceux qui aiment, ont aimé... ou aimeraient aimer mieux.