Dernier train pour Kamakura

Les familles des victimes d'un accident de train se voient offrir la possibilité de revoir leurs proches une dernière fois. Cette chance serait-elle trop belle pour être vraie ? Le jour où le premier vent printanier souffla sur Kamakura, un train express décrocha de sa trajectoire. Il termina sa course au fond d'un précipice creusé au pied des montagnes. Deux mois après l'accident qui a laissé des dizaines de familles endeuillées, une étrange rumeur se répand. La nuit venue, un mystérieux train remonterait la ligne Kamakura avec, à son bord, les passagers disparus. Comment laisser passer cette chance de revoir une dernière fois des êtres chers qui ne sont plus là ? Tomoko pourrait dire au revoir à son fiancé, Yûichi se réconcilier avec son père, le jeune Kazuyuki déclarer sa flamme à son premier amour... Mais réussiront-ils à leur dire tout ce qu'ils ont sur le coeur avant de devoir faire leurs adieux ?