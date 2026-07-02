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#Essais

Le Sultan Haggar Terap

Hissein Idriss Haggar

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Dans les confins oubliés de l'Est tchadien, là où les dunes croisent les mémoires ancestrales, s'élève l'histoire poignante de Haggar Terap, prince héritier de la dynastie Angou. Entre intrigues de palais, exils forcés et luttes pour la légitimité, ce récit retrace le destin tourmenté d'un homme pris dans les remous d'un pouvoir vacillant. A travers les méandres de la dynastie Angou, le lecteur découvre un monde où tradition et modernité s'affrontent, où l'honneur se négocie, et où la survie devient un acte de résistance. Une fresque historique et humaine, vibrante d'émotion, qui interroge les héritages et les silences du passé.

Par Hissein Idriss Haggar
Chez Editions L'Harmattan

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Auteur

Hissein Idriss Haggar

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Ouvrages généraux

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Le Sultan Haggar Terap

Hissein Idriss Haggar

Paru le 02/07/2026

194 pages

Editions L'Harmattan

22,00 €

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Scannez le code barre 9782336594064
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