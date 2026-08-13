" Avec ce premier roman, C. J. Sansom se révèle l'un des meilleurs auteurs contemporains de romans policiers historiques. " P. D. James. Un roman adapté en série sur Disney+ Angleterre, 1537. Depuis que Henri VIII s'est proclamé chef suprême de l'Eglise, le clergé catholique, jadis tout-puissant, perd peu à peu son pouvoir. Sous la houlette du redoutable Thomas Cromwell, il voit même ses biens confisqués et ses monastères menacés de dissolution... Après la décapitation d'un émissaire du roi à Scarnsea, Cromwell dépêche sur place un ardent défenseur de la Réforme anglicane, l'avocat Matthew Shardlake, pour confondre le coupable. Mais dans ce monastère glacial à l'atmosphère lugubre, son enquête se heurte au mutisme d'une étrange congrégation. Quels secrets ces moines veulent-ils à tout prix protéger ?