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#Bande dessinée jeunesse

Qui meurt ?

Karen M. McManus

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Le retour de la saga phénomène Qui ment ? : Qui meurt ? Même les jeux les plus simples peuvent s'avérer mortels. . Le lycée de Bayview est de nouveau le théâtre d'un jeu macabre. Action ou Vérité, vous connaissez ? On relève un défi, ou un de ses secrets est dévoilé... Maeve, Knox et Phoebe ont décidé de se tenir à l'écart après que leurs vérités ont été révélées. Mais quand un de leur camarade meurt en plein défi, et qu'ils deviennent suspects, ils n'ont d'autre choix que de chercher qui se cache derrière ces SMS anonymes...

Par Karen M. McManus
Chez Pocket

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Auteur

Karen M. McManus

Editeur

Pocket

Genre

Romans, témoignages & Co

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Qui meurt ?

Karen M. McManus trad. Anne Delcourt

Paru le 03/09/2026

496 pages

Pocket

8,90 €

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