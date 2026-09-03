Le retour de la saga phénomène Qui ment ? : Qui meurt ? Même les jeux les plus simples peuvent s'avérer mortels. . Le lycée de Bayview est de nouveau le théâtre d'un jeu macabre. Action ou Vérité, vous connaissez ? On relève un défi, ou un de ses secrets est dévoilé... Maeve, Knox et Phoebe ont décidé de se tenir à l'écart après que leurs vérités ont été révélées. Mais quand un de leur camarade meurt en plein défi, et qu'ils deviennent suspects, ils n'ont d'autre choix que de chercher qui se cache derrière ces SMS anonymes...