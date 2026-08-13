La culture dans la construction des liens, un outil pour les travailleurs sociaux ?

"La culture, dans son sens le plus large, est considérée comme l'ensemble destraits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et affec-tifs, qui caractérisentune société ou un groupe social. Elle englobe, outre les arts et les lettres, lesmodes de vie, les droits fondamentaux de l'être humain, les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances". (UNESCO, 1982)L'évolution du travail social tend ces dernières années à s'articuler autour d'une culture de l'accompagnement qui poursuit l'objectif de combiner attentes et besoins des personnes à qui elles sont destinées. Mais l'idée de partir des savoir-être et des savoir-faire de chacun, de son cadre de référence, et pour tout dire de sa culture, n'est plus d'actualité dans un monde qui voit les liens interpersonnels se distendre et le repli identitaire et groupal se développer, un certain nombre d'éléments vient impacter "l'idéal" éducatif que nous défendons. Face à cette évolution inquiétante des modalités de faire commun, de nombreuses questions se posent. Pouvons-nous impulser des dynamiques pourque la culture continue d'être un trait d'union entre les autres et nous-même, qu'elle permette les échanges et favorise la rencontre ? Comment créer des liens entre des cultures et des personnes en apparence si dissemblables ? En résumé, comment faire pour que notre société prenne conscience que la culture peut être un facteur d'épanouissement au service des individus et des collectifs ? L'interculturalité comme outil fédérateur et humanisant, est-ce un leurre, uneutopie ou un cap à tenir ? C'est pour réfléchir et tenter de répondre à ces questions et bien d'autres que nous nous sommes retrouvés les 18, 19 et 20 juin 2025 à Saint-Etienne.