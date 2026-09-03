Le sentier des étoiles

Découvrez les origines de la guerre des clans dans le sixième livre de L'Aube des Clans , enfin en poche ! Après des lunes de conflit, les chats se sont finalement répartis en cinq camps. Or le dangereux chat errant Balafre kidnappe la compagne de Ciel Bleu, Fleur d'Etoile, et exige en échange de sa libération toujours plus de gibier. Démuni, Ciel Bleu doit convaincre les autres groupes d'unir leurs forces. Les attaques féroces de Balafre se multiplient et les chats doivent se rendre à l'évidence : si les clans ne parviennent pas à s'allier, ce sera la fin de leur nouveau mode de vie.