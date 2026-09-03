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#Roman jeunesse

Le sentier des étoiles

Erin Hunter

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Découvrez les origines de la guerre des clans dans le sixième livre de L'Aube des Clans , enfin en poche ! Après des lunes de conflit, les chats se sont finalement répartis en cinq camps. Or le dangereux chat errant Balafre kidnappe la compagne de Ciel Bleu, Fleur d'Etoile, et exige en échange de sa libération toujours plus de gibier. Démuni, Ciel Bleu doit convaincre les autres groupes d'unir leurs forces. Les attaques féroces de Balafre se multiplient et les chats doivent se rendre à l'évidence : si les clans ne parviennent pas à s'allier, ce sera la fin de leur nouveau mode de vie.

Par Erin Hunter
Chez Pocket

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Auteur

Erin Hunter

Editeur

Pocket

Genre

Pocket jeunesse

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Le sentier des étoiles

Erin Hunter trad. Aude Carlier

Paru le 03/09/2026

368 pages

Pocket

8,30 €

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