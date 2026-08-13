Un livre-pousette tout doux en tissu racky, Eléments en feutrine à toucher : stimulent le développement sensoriel de bébé. Avec un anneau de dentition qui pends au livre. Avec ce livre-pousette, les sorties n'auront jamais été aussi amusantes. Grâce à une sangle élastique, les parents peuvent attacher le livre à la poussette, ce qui permet à leur enfant d'apprendre de nouveaux mots en cours de route. Les bébés prendront plaisir à toucher et interagir avec les éléments tout doux du livre.