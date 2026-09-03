Ils n'ont pas peur des hommes dans les bois

Dans l'Etat de Washington, Jen Monroe monte une expédition dans la forêt pour faire la lumière sur la disparition mystérieuse de son père. Mais ce qu'elle va découvrir dans ces bois anciens et impénétrables est plus sombre et plus mortel qu'elle ne l'aurait jamais imaginé. Il y a sept ans, Jen a quitté sa ville natale de Barrow, dans l'Etat de Washington, après la disparition inexpliquée de son père, un garde forestier passionné par la protection des vieux arbres contre l'entreprise d'exploitation forestière qui dirige leur petite ville. Elle s'était jurée de ne jamais revenir... jusqu'à ce qu'elle reçoive ce fameux message lui annonçant que les restes de son père ont été retrouvés. Impossible pour Jen, qui a toujours eu l'intime conviction que ce dernier était toujours en vie. Elle retourne alors chez elle, déterminée à découvrir ce qui s'est réellement passé. Lorsque son ex-petit ami lui propose d'aller camper dans les bois où son père et d'autres randonneurs ont déjà disparu, Jen a l'impression que c'est l'occasion qu'elle espérait pour le retrouver et découvrir la vérité. Mais ce qu'elle trouve tapi dans les bois impénétrables est plus profond, sombre et mortel qu'elle n'aurait jamais pu l'imaginer. Inquiétant, atmosphérique et plein de tension, ce suspense effrayant aux rebondissements inattendus nous plonge dans les grands espaces américains. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Juliette Frustié