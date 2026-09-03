Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Polar

Ils n'ont pas peur des hommes dans les bois

Gretchen McNeil

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Dans l'Etat de Washington, Jen Monroe monte une expédition dans la forêt pour faire la lumière sur la disparition mystérieuse de son père. Mais ce qu'elle va découvrir dans ces bois anciens et impénétrables est plus sombre et plus mortel qu'elle ne l'aurait jamais imaginé. Il y a sept ans, Jen a quitté sa ville natale de Barrow, dans l'Etat de Washington, après la disparition inexpliquée de son père, un garde forestier passionné par la protection des vieux arbres contre l'entreprise d'exploitation forestière qui dirige leur petite ville. Elle s'était jurée de ne jamais revenir... jusqu'à ce qu'elle reçoive ce fameux message lui annonçant que les restes de son père ont été retrouvés. Impossible pour Jen, qui a toujours eu l'intime conviction que ce dernier était toujours en vie. Elle retourne alors chez elle, déterminée à découvrir ce qui s'est réellement passé. Lorsque son ex-petit ami lui propose d'aller camper dans les bois où son père et d'autres randonneurs ont déjà disparu, Jen a l'impression que c'est l'occasion qu'elle espérait pour le retrouver et découvrir la vérité. Mais ce qu'elle trouve tapi dans les bois impénétrables est plus profond, sombre et mortel qu'elle n'aurait jamais pu l'imaginer. Inquiétant, atmosphérique et plein de tension, ce suspense effrayant aux rebondissements inattendus nous plonge dans les grands espaces américains. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Juliette Frustié

Par Gretchen McNeil
Chez 10/18

|

Auteur

Gretchen McNeil

Editeur

10/18

Genre

Thrillers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Ils n'ont pas peur des hommes dans les bois par Gretchen McNeil

Commenter ce livre

 

Ils n'ont pas peur des hommes dans les bois

Gretchen McNeil trad. Juliette Frustié

Paru le 03/09/2026

368 pages

10/18

16,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782264086945
9782264086945
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

200 kilos de cocaïne, Frédéric Beigbeder et le sens des affaires La Grande Librairie : Amélie Nothomb inaugure la rentrée littéraire Meilleures ventes : le marché décroche, McFadden tient bon Rentrée littéraire : les 10 coups de coeur de France Inter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.