Le Japon en 20 portraits

Vingt figures, un pays. Des impératrices antiques aux artistes contemporains, des guerriers légendaires aux figures anonymes devenues universelles, ce livre propose une autre approche du Japon : 20 grandes figures du pays, célèbres ou inattendues, mises sur un pied d'égalité pour raconter plus de quinze siècles d'histoire. L'originalité de l'ouvrage tient à son regard résolument occidental - ; assumé - ; qui bouscule les hiérarchies traditionnelles japonaises. Empereurs, samouraïs, poètes, moines, artistes, femmes du peuple ou étrangers devenus Japonais : tous sont abordés comme des acteurs essentiels d'un récit collectif, permettant au lecteur de saisir les spécificités et les contours d'une civilisation souvent perçue comme lointaine et énigmatique. A travers des figures fondatrices comme la reine Himiko ou le prince Shõtoku, nous plongeons dans le Japon originel. Avec l'écrivaine Murasaki Shikibu, le maître du thé Sen no Riky ou le poète Matsuo Bashõ, nous découvrons comment ce territoire insulaire, longtemps hermétique, a produit certaines des plus grandes créations culturelles de l'histoire mondiale. Les trajectoires du samouraï Hasekura Tsunenaga ou des intellectuels Fukuzawa Yukichi et Lafcadio Hearn montrent au contraire un archipel ouvert, curieux de l'étranger, capable d'absorber et de sublimer les influences venues d'ailleurs. Le livre éclaire aussi les périodes de rupture et de violence, incarnées par les guerriers Tomoe Gozen, Tokugawa Ieyasu ou Saigõ Takamori, avant d'aborder le XXe siècle à travers deux figures radicalement opposées mais intimement liées : Hirohito, empereur d'un pays en guerre, et Sadako Sasaki, enfant d'Hiroshima devenue symbole mondial de paix. Enfin, le Japon contemporain s'incarne dans quatre figures emblématiques : Yukio Mishima, écrivain déchiré entre modernité et tradition, Yayoi Kusama, artiste vivante la plus célèbre du monde, Mineko Iwasaki, dernière grande geisha - star, et Hayao Miyazaki, maître d'un art populaire devenu universel : l'animation. Accessible sans être simpliste, érudit sans être académique, ce livre s'adresse à tous. Il révèle un pays paradoxalement proche de nous : un Extrême-Orient qui emprunte à l'Occident, sans jamais cesser d'être profondément japonais. Une révélation.