La recherche des auteurs d'infraction et leur répression pénale La procédure pénale, traditionnellement définie comme l'ensemble des règles organisant la réaction à l'infraction et l'application éventuelle d'une peine, est aujourd'hui une branche du droit très complexe en raison de l'accumulation de textes et de décisions, du désordre du Code de procédure pénale et de son évolution constante sous l'influence des choix politiques et du droit international, notamment européen. Ce manuel vise les étudiants en droit ainsi que les professionnels qui souhaitent comprendre les principaux éléments et enjeux de la procédure pénale, en adoptant une approche simple et moderne, structurée en trois parties : les fondements de la procédure pénale - les acteurs de la procédure pénale - le déroulement de la procédure pénale.