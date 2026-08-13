Les animaux sauvages

Cet ouvrage richement illustré a été conçu dans le but d'aider
votre enfant à découvrir les animaux domestiques. Chaque
double page est agrémentée de photos qui lui apprendront
quantité de choses sur leurs habitudes et leur habitat. Les tout-
petits auront beaucoup de plaisir à reconnaître les animaux et à
les appeler par leur nom. Les photographies, tout en douceur,
toucheront le coeur de votre bambin. Les onglets en couleur
lui permettront d'aller tout de suite à la page de l'animal
recherché. En résumé, c'est l'outil idéal pour familiariser votre
enfant avec le monde fascinant des animaux.
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