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Les animaux sauvages

Yoyo éditions, Xxx

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Cet ouvrage richement illustré a été conçu dans le but d'aider votre enfant à découvrir les animaux domestiques. Chaque double page est agrémentée de photos qui lui apprendront quantité de choses sur leurs habitudes et leur habitat. Les tout- petits auront beaucoup de plaisir à reconnaître les animaux et à les appeler par leur nom. Les photographies, tout en douceur, toucheront le coeur de votre bambin. Les onglets en couleur lui permettront d'aller tout de suite à la page de l'animal recherché. En résumé, c'est l'outil idéal pour familiariser votre enfant avec le monde fascinant des animaux.

Par Yoyo éditions, Xxx
Chez Yoyo Editions

|

Auteur

Yoyo éditions, Xxx

Editeur

Yoyo Editions

Genre

Livres rabats, tirettes

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Les animaux sauvages

Yoyo éditions, Xxx

Paru le 13/08/2026

12 pages

Yoyo Editions

8,95 €

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Scannez le code barre 9789465246895
9789465246895
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