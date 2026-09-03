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Saint Bruno

Alexia Vidot

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Qui était vraiment Bruno de Cologne ? Comment ce maître renommé et promis aux plus hautes charges de l'Eglise a-t-il choisi l'effacement radical ? Et pourquoi, près de mille ans après sa mort, son silence continue-t-il de nous parler ? Intellectuel brillant, conseiller des puissants et proche du pape, Bruno renonce à toute ambition pour se retirer dans les montagnes de la Chartreuse, puis dans la solitude sauvage de la Calabre. Là, il cherche une seule chose : demeurer avec Dieu, dans le silence, la prière et la liberté intérieure. De cette quête naîtra en 1084 l'ordre des Chartreux, qui se caractérise par la discrétion et l'exigence spirituelle. Dans cette biographie spirituelle à la fois lumineuse et incarnée, Alexia Vidot retrace l'itinéraire d'un homme "brûlant d'amour divin" . Bruno n'a laissé ni traité de spiritualité ni doctrine élaborée. Son enseignement est sa propre vie : une existence entièrement orientée vers l'amour de Dieu et le service des hommes. Une figure d'une étonnante modernité, à (re)découvrir d'urgence. Préface de François Sureau de l'Académie française Diplômée de Sciences Po Paris, Alexia Vidot est journaliste au magazine La Vie. Elle est l'autrice de plusieurs ouvrages dont Comme des coeurs brûlants et Eloge spirituel de l'imperfection. Elle est l'une des grandes voix de la spiritualité.

Par Alexia Vidot
Chez Cerf

|

Auteur

Alexia Vidot

Editeur

Cerf

Genre

Vie des saints

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Saint Bruno

Alexia Vidot

Paru le 03/09/2026

184 pages

Cerf

17,00 €

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