Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026

Histoire de la psychiatrie

Jacques Hochmann

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Soigner le fou S'il y a toujours eu des réponses sociales à la folie, la psychiatrie ne se constitue véritablement comme "? médecine spéciale ? " qu'au début du XIXe siècle. En retraçant l'histoire de la psychiatrie en France depuis Philippe Pinel jusqu'à nos jours, cet ouvrage explore les changements de la pratique et les différentes théories de cette discipline. Il montre comment celle-ci n'a cessé d'évoluer, prise entre la volonté d'isoler les causes de la folie et la réalité de la prise en charge des patients, entre les apports psychanalytiques et l'apparition de médicaments, entre une clinique quotidienne et les critiques de la société sur son fonctionnement. A lire également en Que sais-je ? ... [[Que_sais-je : Vocabulaire_psychologique_et_psychiatrique-Vocabulaire psychologique et psychiatrique]], Michel Godfryd [[Que_sais-je : La_psychiatrie_du_b%C3%A9b%C3%A9-La psychiatrie du bébé]], Luis Alvarez et Bernard Golse

Par Jacques Hochmann
Chez Presses Universitaires de France

|

Auteur

Jacques Hochmann

Editeur

Presses Universitaires de France

Genre

Psychiatrie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Histoire de la psychiatrie par Jacques Hochmann

Commenter ce livre

 

Histoire de la psychiatrie

Jacques Hochmann

Paru le 03/09/2026

128 pages

Presses Universitaires de France

10,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782130898665
9782130898665
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

200 kilos de cocaïne, Frédéric Beigbeder et le sens des affaires La Grande Librairie : Amélie Nothomb inaugure la rentrée littéraire Meilleures ventes : le marché décroche, McFadden tient bon Rentrée littéraire : les 10 coups de coeur de France Inter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.