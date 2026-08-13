Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Dagobert, culotté, mais à l'envers Des livres à la folie (pas douce) Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Les ruses de l’image

Eric Rohde

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Comment expliquer la domination de l'Occident ? L'auteur reconstitue la construction d'une idéologie de la déification des chrétiens. L'originalité de cette pensée, ancrée dans la Bible et la théologie des Pères, est d'avoir pris corps dans la peinture. Giotto et ses contemporains ont bouleversé la tradition en représentant les humains à l'égal du Christ, accréditant la thèse de leur création à l'image de Dieu. Cette révolution a trouvé son accomplissement au XVe siècle avec la pensée des humanistes italiens et avec la maîtrise de la perspective. Ainsi les chrétiens d'Occident ont-ils assis la conviction de leur prévalence. Laquelle a conforté la prétention des papes à exercer leur autorité sur le monde par-dessus rois et empereurs. Plusieurs co-facteurs, tels la réduction de l'autre à l'Islam ennemi et le regain d'un esclavage jamais disparu, ont participé à la détermination des Occidentaux lors de leur rencontre avec les habitants des nouveaux mondes et à leur prééminence culturelle et économique.

Par Eric Rohde
Chez Mimesis

|

Auteur

Eric Rohde

Editeur

Mimesis

Genre

Esthétique

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les ruses de l’image par Eric Rohde

Commenter ce livre

 

Les ruses de l’image

Eric Rohde

Paru le 13/08/2026

500 pages

Mimesis

35,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9788869765360
9788869765360
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Juillettistes et Aoûtiens : six livres abandonnés sur une aire d’autoroute Livres brûlés, vitrines brisées : librairies et bibliothèques sous pression en France Fabien Clauw, le romancier maritime aux 250 000 lecteurs, est mort Les dirigeants de Louis Hachette Group payés l'équivalent de 67 Smic par an
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.