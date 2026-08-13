Les ruses de l’image

Comment expliquer la domination de l'Occident ? L'auteur reconstitue la construction d'une idéologie de la déification des chrétiens. L'originalité de cette pensée, ancrée dans la Bible et la théologie des Pères, est d'avoir pris corps dans la peinture. Giotto et ses contemporains ont bouleversé la tradition en représentant les humains à l'égal du Christ, accréditant la thèse de leur création à l'image de Dieu. Cette révolution a trouvé son accomplissement au XVe siècle avec la pensée des humanistes italiens et avec la maîtrise de la perspective. Ainsi les chrétiens d'Occident ont-ils assis la conviction de leur prévalence. Laquelle a conforté la prétention des papes à exercer leur autorité sur le monde par-dessus rois et empereurs. Plusieurs co-facteurs, tels la réduction de l'autre à l'Islam ennemi et le regain d'un esclavage jamais disparu, ont participé à la détermination des Occidentaux lors de leur rencontre avec les habitants des nouveaux mondes et à leur prééminence culturelle et économique.