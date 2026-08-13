Matériaux pour une morphologie transcendantale

En repartant de l'ébranlement qui, tout à la fois, noue l'une à l'autre et oppose la vocation transcendantale de la raison à son historicité inquiète, l'on propose de remettre en travail et de repenser aujourd'hui le projet à l'origine kantien de la philosophie transcendantale. Il s'agit, après avoir situé l'imagination créatrice de formes au foyer de la perspective transcendantale, de repartir du caractère irréductiblement problématique de l'expérience des formes, dont la subjectivité témoigne de multiples façons. Parce qu'un témoignage constitue avant tout, pour l'esprit, la mise en forme d'une adresse à l'autre, le présent volume interroge en priorité le soubassement expressif et empathique de notre expérience du monde comme espace de rencontre indéfiniment renouvelé.