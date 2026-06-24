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Timbres Aventure !

Petit Futé

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Timbres Aventure invite les enfants à explorer le monde à travers de petits carrés pleins d'histoires. Du rôle du timbre à sa fabrication, des continents aux animaux, des grands événements aux jeux créatifs, ce livre ludique et illustré transforme la philatélie en voyage. Observer, jouer, créer, collectionner : chaque page éveille la curiosité, transmet des savoirs et donne envie de devenir jeune explorateur du courrier, en famille ou à l'école partout.

Par Petit Futé
Chez Nouvelles éditions de l'Université

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Auteur

Petit Futé

Editeur

Nouvelles éditions de l'Université

Genre

Pays du monde

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Timbres Aventure !

Petit Futé

Paru le 24/06/2026

Nouvelles éditions de l'Université

9,90 €

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9782305130170
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