Timbres Aventure invite les enfants à explorer le monde à travers de petits carrés pleins d'histoires. Du rôle du timbre à sa fabrication, des continents aux animaux, des grands événements aux jeux créatifs, ce livre ludique et illustré transforme la philatélie en voyage. Observer, jouer, créer, collectionner : chaque page éveille la curiosité, transmet des savoirs et donne envie de devenir jeune explorateur du courrier, en famille ou à l'école partout.