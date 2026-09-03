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Super Camion de Pompiers !

Monsieur Dupont, Dupont Monsieur

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Accroche-toi : Super camion de pompiers t'embarque pour une mission héroïque ! Un livre-forme qui invitent les tout-petits dès 18 mois à vivre une grande mission de secours en compagnie d'un véhicule joyeux. A la caserne, sur la route ou face aux flammes, l'enfant suit chaque étape : allumer la sirène, se rendre sur les lieux, arroser l'incendie, déplier l'échelle et sauver un petit chat en danger. Un livre-jouet interactif, robuste et irrésistible à emporter partout pour vivre l'action !

Par Monsieur Dupont, Dupont Monsieur
Chez Nathan

|

Auteur

Monsieur Dupont, Dupont Monsieur

Editeur

Nathan

Genre

Tout-carton

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Super Camion de Pompiers !

Monsieur Dupont, Dupont Monsieur

Paru le 03/09/2026

10 pages

Nathan

7,95 €

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Scannez le code barre 9782095064204
9782095064204
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