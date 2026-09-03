Accroche-toi : Super camion de pompiers t'embarque pour une mission héroïque ! Un livre-forme qui invitent les tout-petits dès 18 mois à vivre une grande mission de secours en compagnie d'un véhicule joyeux. A la caserne, sur la route ou face aux flammes, l'enfant suit chaque étape : allumer la sirène, se rendre sur les lieux, arroser l'incendie, déplier l'échelle et sauver un petit chat en danger. Un livre-jouet interactif, robuste et irrésistible à emporter partout pour vivre l'action !