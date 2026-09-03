Stress, que faire quand mon coeur bat fort ?

Un guide rassurant qui aide les enfants à comprendre leurs réactions face au stress et à développer leurs propres super-pouvoirs pour retrouver leur calme intérieur. Ce livre aborde avec délicatesse le stress chez l'enfant d'aujourd'hui. A travers des illustrations expressives et un texte accessible, il reconnaît les défis quotidiens auxquels font face les jeunes : école, relations, attentes etc. L'ouvrage propose des stratégies concrètes pour identifier et gérer les moments de tension. Un outil précieux qui normalise les réactions au stress tout en donnant des clefs pour mieux le gérer. Un format cartonné pratique, des illustrations apaisantes et une approche positive qui renforce la confiance en soi. Un support de dialogue entre parents et enfants qui permet une meilleure harmonie familiale.