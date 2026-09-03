Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Stress, que faire quand mon coeur bat fort ?

Isabelle Filliozat, Marion Piffaretti

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un guide rassurant qui aide les enfants à comprendre leurs réactions face au stress et à développer leurs propres super-pouvoirs pour retrouver leur calme intérieur. Ce livre aborde avec délicatesse le stress chez l'enfant d'aujourd'hui. A travers des illustrations expressives et un texte accessible, il reconnaît les défis quotidiens auxquels font face les jeunes : école, relations, attentes etc. L'ouvrage propose des stratégies concrètes pour identifier et gérer les moments de tension. Un outil précieux qui normalise les réactions au stress tout en donnant des clefs pour mieux le gérer. Un format cartonné pratique, des illustrations apaisantes et une approche positive qui renforce la confiance en soi. Un support de dialogue entre parents et enfants qui permet une meilleure harmonie familiale.

Par Isabelle Filliozat, Marion Piffaretti
Chez Nathan

|

Auteur

Isabelle Filliozat, Marion Piffaretti

Editeur

Nathan

Genre

Santé, psychologie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Stress, que faire quand mon coeur bat fort ? par Isabelle Filliozat, Marion Piffaretti

Commenter ce livre

 

Stress, que faire quand mon coeur bat fort ?

Isabelle Filliozat, Marion Piffaretti

Paru le 03/09/2026

43 pages

Nathan

9,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782095042912
9782095042912
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

200 kilos de cocaïne, Frédéric Beigbeder et le sens des affaires La Grande Librairie : Amélie Nothomb inaugure la rentrée littéraire Meilleures ventes : le marché décroche, McFadden tient bon Rentrée littéraire : les 10 coups de coeur de France Inter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.