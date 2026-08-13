Dernier virage

" Ce n'est pas une étincelle entre nous. C'est une mèche. Et si l'un de nous craque... tout va exploser. " Déterminée, brillante et farouchement indépendante, Alexe Sanchez entre dans l'histoire : elle est la première femme à décrocher un volant en Formule 1. Même si plusieurs semblent attendre qu'elle échoue, elle est prête à tout pour prouver qu'elle mérite sa place sur le grid . De l'autre côté du garage, Mike Jones, pilote vedette et aspirant champion, est habitué à être le centre de l'attention. L'arrivée d'Alexe dans son équipe vient ébranler ses repères, son ego et sa concentration. Plus elle le provoque, plus il perd pied. Entre rivalité assumée, échanges tendus et regards qui s'éternisent, la ligne entre haine et désir devient dangereusement floue. Et dans un sport où chaque seconde compte, il suffit d'un seul virage pour tout faire basculer.