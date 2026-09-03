Faux-semblant

Un soir de Nouvel An, la foule attend le traditionnel feu d'artifice sur la grande place de l'hôtel de ville d'Oslo quand survient une violente explosion. Alors que tout le monde croit à un attentat terroriste, l'inspecteur Alexander Blix découvre, parmi les blessés graves, une femme qu'il connaît : Ruth-Kristine Smeplass. Dix ans plus tôt, sa fille a été enlevée à l'âge de dix-huit mois et Blix ne l'a jamais retrouvée. L'inspecteur refuse de croire à une simple coïncidence. Tout comme la journaliste Emma Ramm, qui a perdu son compagnon dans la tragédie et mène aussi l'enquête...