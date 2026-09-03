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#Polar

Faux-semblant

Jørn Lier Horst, Thomas Enger, Jørn Lier Horst

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Un soir de Nouvel An, la foule attend le traditionnel feu d'artifice sur la grande place de l'hôtel de ville d'Oslo quand survient une violente explosion. Alors que tout le monde croit à un attentat terroriste, l'inspecteur Alexander Blix découvre, parmi les blessés graves, une femme qu'il connaît : Ruth-Kristine Smeplass. Dix ans plus tôt, sa fille a été enlevée à l'âge de dix-huit mois et Blix ne l'a jamais retrouvée. L'inspecteur refuse de croire à une simple coïncidence. Tout comme la journaliste Emma Ramm, qui a perdu son compagnon dans la tragédie et mène aussi l'enquête...

Par Jørn Lier Horst, Thomas Enger, Jørn Lier Horst
Chez Editions Gallimard

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Auteur

Jørn Lier Horst, Thomas Enger, Jørn Lier Horst

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Romans policiers

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Faux-semblant

Jørn Lier Horst, Thomas Enger, Jørn Lier Horst trad. Marie-Caroline Aubert

Paru le 03/09/2026

416 pages

Editions Gallimard

8,60 €

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