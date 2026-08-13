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Scènes de la vie de Jésus

Yves Murie

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Ce texte s'adresse à tous ceux qui ont perdu leurs repères religieux, chrétiens ou non, jeunes ou vieux : il ne s'agit pas pour moi de les convaincre, mais de leur faire découvrir ou redécouvrir cet homme dont la vie et la mort ont marqué l'histoire de l'humanité. Il ne s'agit pas d'une énième analyse sur la vie et la personnalité de Jésus-Christ, mais plutôt d'un acte de foi. Dieu a voulu être des nôtres, et s'est fait homme. Un homme dont le destin, à la fois tragique et merveilleux, a bouleversé notre humanité. C'était il y exactement deux mille ans. Mais ce récit est rédigé au présent, car il est toujours profondément actuel.

Par Yves Murie
Chez Parole et silence

|

Auteur

Yves Murie

Editeur

Parole et silence

Genre

Vie chrétienne

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Scènes de la vie de Jésus

Yves Murie

Paru le 24/09/2026

136 pages

Parole et silence

13,00 €

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