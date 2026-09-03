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#Roman étranger

L'inéquilibre

Alcide Pierantozzi

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Alcide a quarante ans, et il lui arrive encore de dormir avec sa mère. C'est un "être humain défectueux" parmi tant d'autres, mais ses défauts remplissent quatre pages de diagnostic : trouble bipolaire, spectre autistique, psychose, épisodes de dissociation... Cherchant quotidiennement dans les dictionnaires, dans les livres, les termes justes, absolus, capables de nommer une réalité fuyante, Alcide écrit au plus près du trouble, comme si son corps, devenu sismographe, enregistrait chaque secousse du malaise psychique. En bousculant nos préjugés, ce livre unique raconte de l'intérieur la maladie mentale dans sa vérité nue et donne voix à un besoin collectif puissant : celui de dire avec précision le mal-être psychologique, l'aliénation, la médicalisation et la solitude. Avec une lucidité saisissante, Pierantozzi transforme la matière autobiographique en littérature, dans un récit où la poésie surgit du réel le plus cru.

Par Alcide Pierantozzi
Chez Editions Gallimard

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Auteur

Alcide Pierantozzi

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Littérature Italienne

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L'inéquilibre

Alcide Pierantozzi trad. Lise Chapuis

Paru le 03/09/2026

304 pages

Editions Gallimard

23,00 €

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Scannez le code barre 9782073132598
9782073132598
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