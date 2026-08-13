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Animaux sauvages

David Hawcock

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Savez-vous combien de bambou mange le panda chaque jour ? Quel est l'animal le plus rapide au monde ? Pourquoi les flamants roses sont-ils roses ? Un magnifique livre consacré aux animaux sauvages, à découvrir à travers 10 fabuleux pop-up. Des tortues aux serpents, du majestueux paon au plumage éclatant aux impressionnants éléphants, chaque page invite à un voyage fascinant. De superbes illustrations colorées, des pop-up spectaculaires et de nombreuses anecdotes curieuses et passionnantes rendent la lecture vivante et captivante.

Par David Hawcock
Chez Nuinui jeunesse

|

Auteur

David Hawcock

Editeur

Nuinui jeunesse

Genre

Livres animés (3 ans et +)

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Animaux sauvages

David Hawcock

Paru le 13/08/2026

20 pages

Nuinui jeunesse

12,90 €

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Scannez le code barre 9782889575077
9782889575077
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