Savez-vous combien de bambou mange le panda chaque jour ? Quel est l'animal le plus rapide au monde ? Pourquoi les flamants roses sont-ils roses ? Un magnifique livre consacré aux animaux sauvages, à découvrir à travers 10 fabuleux pop-up. Des tortues aux serpents, du majestueux paon au plumage éclatant aux impressionnants éléphants, chaque page invite à un voyage fascinant. De superbes illustrations colorées, des pop-up spectaculaires et de nombreuses anecdotes curieuses et passionnantes rendent la lecture vivante et captivante.